Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины приостановила американская компания Intel, которая является одним из ведущих поставщиков микропроцессоров. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба компании.

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Уточняется, что в России приостановлена вся предпринимательская деятельность компании. Руководство Intel поясняет, что ведётся работа над поддержкой сотрудников, в том числе 1,2 работников в России.

При этом в начале марта компания уже прекратила поставки своей продукции в Россию и Белоруссию.

Напомним, компания Intel была основана в 1968 году, она специализируется на выпуске электронных устройств и компьютерных компонентов, в том числе микропроцессоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская компания Intel не намерена приостанавливать работу в Нижнем Новгороде.

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