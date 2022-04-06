Вашингтон, , 04:59 — REGNUM В состав военной помощи, дополнительно выделяемой Украине по поручению президента США Джо Байдена, войдут противотанковые системы. Об этом говорится в распространённом 5 апреля заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Пуск противотанковой ракеты Джавелин U.S. Department of Defence

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По его словам, выделенные $100 млн будут направлены прежде всего на «удовлетворение срочной потребности Украины в дополнительных противотанковых системах».

Структура помощи включает непосредственно «оборонную продукцию и услуги», а также обучение и тренировки по её применению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму $100 млн.

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