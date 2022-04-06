Вашингтон, 6 апреля 2022, 04:59 — REGNUM В состав военной помощи, дополнительно выделяемой Украине по поручению президента США Джо Байдена, войдут противотанковые системы. Об этом говорится в распространённом 5 апреля заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
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По его словам, выделенные $100 млн будут направлены прежде всего на «удовлетворение срочной потребности Украины в дополнительных противотанковых системах».
Структура помощи включает непосредственно «оборонную продукцию и услуги», а также обучение и тренировки по её применению.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму $100 млн.
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