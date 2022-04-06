Москва, 6 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. За первые два месяца 2022 года в Москве было оформлено свыше 1,2 тысячи льготных кредитов по программе «Семейная ипотека». Об этом 6 апреля заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Fishki.net Ипотека

По его словам, общая сумма выданных займов на приобретение жилья по этой программе в городе превышает за указанный период 9,2 млрд рублей. Этот составляет порядка 18% от общего объема выданных в России семейных ипотечных кредитов.

«За два месяца 2022 года в рамках семейной ипотеки в Москве было приобретено около 66,4 тысячи квадратных метров жилья, средневзвешенная ставка по программе в Москве составила 4,58%» ̶ сказал чиновник.

Программа «Семейная ипотека» была запущена 1 января 2018 года. Первоначально она распространялась на семьи с двумя и более детьми или с ребенком-инвалидом. С июля 2021 года программа стала доступна семьям с одним ребенком. Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, с момента запуска «Семейной ипотеки» в Москве было выдано около 120 тыс. льготных кредитов.

«В общей сложности на льготные ипотечные программы приходится около 27,8% ипотечных жилищных кредитов, выданных в Москве за этот период», ̶ сказал Пуртов.