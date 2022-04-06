Владивосток, 6 апреля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Около 3 тысяч жалоб на необоснованный рост цен поступило за три недели на горячую линию правительства Приморья. Из них 950 переданы в УФАС.

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"Что касается социально значимых продуктов питания, таких как сахар, соль, крупы, мука, — мы ежедневно мониторим цены в крупных торговых сетях. Наценка на продукты питания приморских производителей — не выше 15%. Также около 300 маленьких магазинчиков присоединились к проекту «Держим цены», — цитируют «Дальневосточные ведомости» зампредседателя правительства Приморья Николая Стецко.

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на товары, в том числе и на социально значимые, уже не вернутся к тем, что были еще в начале февраля, но коррекция цен вниз возможна в связи со снижением спроса, считает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук, руководитель образовательного направления «Экономика» Артём Голубев.