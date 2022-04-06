Якутск, , 04:57 — REGNUM Высока вероятность того, что лесные пожары в Якутии в 2022 году будут возникать чаще среднемноголетних показателей. К такому выводу пришли в ФБУ «Авиалесоохрана», сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

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Угроза лесных пожаров в республике будет высока в июне, июле и августе. Первую половину лета в Якутии чаще будут гореть природные территории в западной и восточной частях, во второй половине — в западной и центральной.

В ФБУ «Авиалесоохрана» пообещали ежемесячно уточнять прогноз. Ситуация оценивается на основании прогноза температуры воздуха и количества осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в Якутии сгорело 8,8 млн га лесов и около 30 домов в деревне Бясь-Кюёль Горного района республики. Почти всё лето жители столицы республики и других территорий были вынуждены дышать смогом из-за дыма лесных пожаров.