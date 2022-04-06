Спасск-Дальний, Приморский край, , 04:52 — REGNUM В Спасском районе завершается прокладка газопроводной трубы, которая позволит подключить к голубому топливу почти 3 тыс. частных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Газификация Gazprom.ru

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Отмечается, что в Спасском районе газопровод проложен более чем на 90%.

В этом году в плане-графике догазификации значатся три населенных пункта — Уссурийск, села Славинка и Красный Кут — всего 2940 домовладений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 70 субъектах России введена государственная поддержка жителей регионов по подключению к газовым сетям.