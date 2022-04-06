Москва, , 04:41 — REGNUM Так называемые «мирные переговоры» с Украиной — это проявление надежд элиты России на то, что Запад «перебесится» и можно снова вернуться к некоей идиллии, которые в таком виде, в котором их подают населению, крайне опасны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Конференция «Украинство — кем и зачем оно сконструировано». Сергей Кургинян © ИА Красная Весна

«Они исходят их всей структуры существующей политической системы, общества и так далее. Это не личные свойства господина Мединского, господина Абрамовича. Это все вот это. Его разорвали, а оно шевелится, а оно 30 лет таким делалось. В это все вложено, и говорилось, что создавайте смешанные капиталы, смешанные семьи, иди туда, это наше будущее, а оно теперь пытается назад вернуться», — заявил Кургинян.

В этом же русле, отмечает политолог, находится и заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что Запад «перебесится» и далее можно будет вернуться обратно к выстраиванию отношений. А раз мы вернемся, подсказывает эта логика, то неплохо было бы начать разминать какой-нибудь «мирный договор». При этом, переговоры, по словам эксперта, вести, безусловно надо, но только в плане техническом — об обмене пленными и гуманитарных коридорах.

«Но произошло-то другое. Вдруг оказалось, что перегретому обществу сообщили, что будет какой-то шаг назад. Какая дипломатическая операция по принципу шаг назад. Мы откуда-то уйдем, что-нибудь сделаем. Я помню, как это было в 2014 году. Действовала марта «Путин слил». Некий персонаж сидел на Украине, орал, что у него нет оружия, что его бросили, он бедненький единственный защищает русский мир, а его «Путин слил». Он повторял то непрерывно. Он нагло лгал… Никто тогда никого не слил… Значит, под мантру «Путин слил» сливали те, кто орал «Путин слил», понимаете, о чем я говорю?», — продолжил Кургинян.

Описав эту историю известного «свала» из Славянска «грустного белгокомандующего», возомнившего себя Кутузовым, Кургинян высветил действовавшую тогда и осуществляемую сейчас схему. Согласно этой схеме, те, кто хотел тогда, в 2014 году, «слить» Донбасс, то есть отдать его на растерзание укронацистам, сами же кричали о том, что «Путин все слил» в ситуации, когда этого не было и подавно.

«Они вели переговоры с «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получали коридоры, варили бабки и хотели бежать дальше, если бы мы их не остановили, и не было бы ни ДНР, ни ЛНР, ни Иловайска, ни Дебальцево, если бы эти «герои» возобладали, оравшие, что «Путин слил». Все было сложно, но это же правда о той ситуации», — добавил политолог.

По его словам, заполошные вопли во время военной кампании, смакование всегда огромных недостатков ведения кампании и так далее, что имеет место сегодня — это нехорошо. Но есть у этой медали и другая сторона — переговоры в Стамбуле с лицом Мединского и компании, которые без наличия на то военных и политических причин начинают давать повод специальным крикунам заявлять, что «Путин слил», хотя этого нет и в помине.

«А разве хорошо исполнять то, что было исполнено в Стамбуле. Это же тоже нехорошо. Кто такой замминистра обороны, который заявляет, что мы по политическим причинам будем куда-то отводить войска. Это может заявить только верховный главнокомандующий. Он торговал оружием всю жизнь? Пусть и торгует. Вы ходите перегруппировывать войска? Ваше право, вы короли. Вы создали слишком много точек, в которых наша группировка не слишком большая оказалась диффузной? Соединяйте эти точки, концентрируйтесь на других направлениях. Это ваше право. Зачем этот политический понт от лица людей, которые к нему не уполномочены?», — задал ключевой вопрос политолог.