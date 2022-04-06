Кемерово, 6 апреля, 2022, 04:36 — ИА Регнум. В переносе проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) на осень есть своё преимущество. Об этом заявила заместитель министра образования Кемеровской области Ольга Лысых.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Вот я бы как родитель, например, не расстраивалась. Даже по той причине, что в конце учебного года, если учитывать будут эти результаты ВПР при выставлении отметок: четвертных и годовых, они могли бы на это повлиять. То осенью, когда это будет в период с начала сентября и до конца октября — то есть первая четверть, когда дети придут отдохнувшие, будут повторять всю четверть пройденный материал и все задания ВПР, они будут основываться на предыдущем», — отметила Лысых.

Она уточнила, что вероятность того, что шестиклассник выполнит задание за 5 класс — 100%.