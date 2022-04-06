Благовещенск, , 04:41 — REGNUM Возле пруда в парке Дружба столицы Приамурья, где под лёд провалилась девочка, отсутствовали предупреждающие таблички. Прокуратура обязала мэрию города исправить это нарушение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе надзорного ведомства. Ребёнка спас охранник парка.

Знак запрета — тонкий лёд Андрей Алексеев

Читайте также: Ребёнок провалился под лёд в парке Благовещенска

«Несмотря на явное наличие угрозы проваливания под лед, меры превентивного характера в парке не приняты, информационные таблички и (или) знаки безопасности, информирующие граждан об угрозе выхода на лед, не установлены», — отметили в прокуратуре.

В адрес администрации Благовещенска внесли представление об устранении нарушений. Ответственность на мэрию возложили потому, что парк «Дружба» находится в собственности муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области по неокрепшему льду пруда в парке Дружбы гулял ребёнок. Девочка провалилась, ей помог выбраться охранник. Директор общественно-культурного центра Благовещенска Надежда Багрова попросила амурчан объяснить детям, что сейчас выходить на лёд уже опасно для жизни и здоровья.