Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Дополнительную военную помощь на сумму $100 млн распорядился выделить Украине президент США Джозеф Байден. Об этом 5 апреля сказано в меморандуме на сайте Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что в помощь будут входить оборонные средства и услуги, а также обучение военных и тренировки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены закупать и поставлять Украине дроны-камикадзе Switchblade, дронов такого типа предполагается поставить десять единиц. БПЛА могут пролетать расстояние 39 км и зависать в воздухе в течение 40 минут.

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