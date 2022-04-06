Канберра, 14 августа, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Австралийская автокомпания Bus 4×4 Group создала кемпер с выдвижной палаткой. Об этом 14 августа сообщается на портале SpeedMe.

Motor1 Bus 4x4 camper

Расположены палатки в задней части автодома — там где расположен люк. Причём палатка не заменяет его. Люк можно открыть и разложить палатку позади фургона. Таким образом, пространство в автодоме увеличится для кровати. Сама палатка крепится к поднятому люку с помощью пластиковых пряжек. Укладка палатки производится в обратном порядке.

Напомним, ранее немецкая компания Volkner представила модельный ряд кемперов, цена которых составляет около 1,5 млн евро (около 106 млн рублей).

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