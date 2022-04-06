Люберцы, Московская область, , 04:31 — REGNUM Люберецкий суд Московской области второй раз не смог отобрать присяжных для рассмотрения уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кандидаты отсеивались в основном по собственной инициативе ещё на стадии обсуждения условий работы, узнавая, что заседать им придется по три раза в неделю, а получать всего по 638 рублей «за судодень», пишет «Ъ».

Сергей Фургал Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для рассмотрения дела по существу суду требовались как минимум шестеро основных и двое запасных присяжных, а для нормальной работы в течение нескольких месяцев планировалось сформировать коллегию из 12 человек, количество претендентов оказалось катастрофически малым.

Предполагается, что весь процесс займет минимум четыре месяца.

В итоге отбора и переговоров с претендентами из 17 человек остались только семь. Начинать суд по существу, имея в запасе всего одного присяжного, по понятным причинам было бессмысленно, поэтому третий этап отбора перенесли на 26 апреля.

Первую попытку сформировать коллегию присяжных в Люберецком горсуде предприняли 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в нескольких преступлениях, поступило в Люберецкий городской суд Московской области.