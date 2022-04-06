Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка в течение восьми часов давала показания комитету, который ведет расследование штурма Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года, передает телеканал CNBC.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Показания Иванка давала удаленно», — заявили по телеканалу.

CNBC отмечает, что восемь часов Иванка давала показания по видеоконференцсвязи. Сам комитет от подробных комментариев воздержался. В комитете лишь заявили, что в показаниях дочери Трампа было мало конкретики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен-республиканец Джим Джордан отказался сотрудничать со спецкомитетом, ведущим расследование штурма Капитолия. Также отказался давать показания и бывший глава совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

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