Кемерово, , 04:24 — REGNUM Члены межконфессионального совета при губернаторе Кемеровской области обратились к жителям региона с обращением, в котором просят сохранять единство и солидарность в сегодняшних условиях. В тексте обращения говорится, что религиозные лидеры, духовенство, служители церквей, мечетей и синагог не стремятся вмешиваться в политику, но голос разума и ответственность за духовно-нравственное состояние земляков заставляют их высказать своё мнение.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаем, что крайне важно в этой непростой ситуации всем нам независимо от национальности, вероисповедания или иных убеждений сохранять единство и солидарность, поддерживая друг друга, президента России Владимира Путина и всех, кто в эти дни прилагает максимальные усилия для восстановления мира, — отмечается в обращении. — Мы, духовные лидеры Кузбасса, говорим слова сочувствия тем, кто в эти дни испытывает огромные страдания. К сожалению, и за тысячи километров от происходящих событий многие наши соотечественники нуждаются в психологической, духовной поддержке. Представители религиозных организаций Кузбасса готовы оказать такую помощь. Мы особенно призываем наших сограждан не поддаваться на провокации и лживые новости, которыми сейчас наполнены просторы интернета, прекратить ожесточенные баталии в социальных сетях и электронных ресурсах. Искренне надеемся, что три братских славянских народа по-прежнему будут вместе».

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