Улан-Удэ, , 04:21 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ утром 6 апреля из-за снегопада временно закрыли международный аэропорт «Байкал», проводится расчистка взлётно-посадочной полосы. Об этом генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев сообщает в своём Telegram-канале.

Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ

Дмитрий Гармаев «Внимание! Аэропорт Байкал закрыт с 06:55 (по местному времени, 01:55 мск) по метеоусловиям, предварительно, на два часа для уборки полосы и перрона».

Отмечается, что непогода привела к задержке вылетов самолётов в Москву и Новосибирск. Также задержано прибытие утреннего столичного рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, прием и отправку авиарейсов после того, как была расчищена от снега взлётно-посадочная полоса, возобновил международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт в Улан-Удэ возобновил прием и отправку рейсов после снегопада