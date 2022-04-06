Москва, , 07:20 — REGNUM По итогам 2021 года Москва заняла первое место среди регионов России по объёму несырьевого неэнергетического экспорта в Индию. Об этом 6 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, добиться такого результата удалось в том числе благодаря работе Московского экспортного центра (МЭЦ), который помогает бизнесменам продвигать их продукцию и услуги за рубежом.

«Московский экспортный центр активно поддерживает столичных предпринимателей, которые уже вышли на индийский рынок или только планируют освоить это направление. В прошлом году МЭЦ помог целому ряду компаний с проведением переговоров и организацией поставок. Финансовые показатели несырьевого неэнергетического экспорта в Индию за минувший год увеличились на 45% и превысили 950 миллионов долларов», — сказала Сергунина.

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