Москва, , 04:19 — REGNUM Сомнения в том, что у нового варианта коронавируса ХЕ могут обнаружиться особенные свойства, способные привести к новым волнам заболеваемости выразил 6 апреля рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новый штамм был обнаружен в Великобритании, он представляет собой соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2, в котором основная часть генома принадлежит к «Стелс-Омикрону». Хафизов пояснил, что по данным британских специалистов, новая мутация коронавируса может быть на 10% заразнее, чем изначальный вариант BA.2, который был самым заразным из штаммов, появлявшихся за время пандемии COVID-19.

По мнению специалиста, новый вариант ХЕ вряд ли будет обладать какими-то уникальными суперсвойствами, которые станут причиной подъёма заболеваемости. На настоящий момент ничего подобного эксперты не видят.

При этом Хафизов уточнил, что число выявленных случаев инфицирования вариантом ХЕ невелико, и по этой причине все цифры все же довольно приблизительные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доля штамма «Стелс-Омикрон» в России выросла до 80%.

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