Кемерово, , 04:15 — REGNUM В трудной ситуации народы России всегда объединяются в борьбе с общей бедой. Об этом на очередном заседании межконфессионального совета заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто не ожидал, что на земле братского нам украинского народа будут происходить такие события — что через 70 лет после победы над фашизмом там будет процветать нацизм, — отметил глава региона. — Мы должны отстоять наш мир, в котором никогда не было ущемления по языковым, культурным, религиозным различиям. Сейчас своей сплоченностью мы должны поддержать ребят, которые ведут борьбу с нацистскими батальонами, освобождают мирное население».

Цивилёв подчеркнул, что также «важно противостоять той дезинформации, которую тиражируют западные СМИ».