Кемерово, 6 апреля, 2022, 04:15 — ИА Регнум. В трудной ситуации народы России всегда объединяются в борьбе с общей бедой. Об этом на очередном заседании межконфессионального совета заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Никто не ожидал, что на земле братского нам украинского народа будут происходить такие события — что через 70 лет после победы над фашизмом там будет процветать нацизм, — отметил глава региона. — Мы должны отстоять наш мир, в котором никогда не было ущемления по языковым, культурным, религиозным различиям. Сейчас своей сплоченностью мы должны поддержать ребят, которые ведут борьбу с нацистскими батальонами, освобождают мирное население».

Цивилёв подчеркнул, что также «важно противостоять той дезинформации, которую тиражируют западные СМИ».