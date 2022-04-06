Анадырь, 6 апреля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. На Чукотке в сравнении с 2021 годом возросли показатели по добыче каменного угля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

(сс) FAndrey Добыча угля

Читайте также: На Чукотке финансисты и газовики — самые высокооплачиваемые профессии

За январь — февраль «Берингпромуголь» на месторождении «Фандюшкинское поле» добыл 176 тыс. тонн каменного угля, что на 26,5% больше, чем годом ранее. Бурого угля на шахте «Угольная» получено 3824,7 тонн, что составляет 6,6% от уровня аналогичного периода 2021 года. Добыча природного газа сохраняется на уровне прошлого года. Компания «Сибнефть — Чукотка» на Западно-Озёрном месторождении получила 16 млн кубометров.

Добычу рудного золота в округе осуществляют пять предприятий. За два месяца недропользователи получили 2,6 тонн золота и 12,3 тонн серебра.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года на Чукотке среднемесячная начисленная заработная плата составила 130 561 рублей — сумма увеличилась на 7,6% по сравнению с 2020 годом.