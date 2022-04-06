Ибинь, Китай, , 04:06 — REGNUM В провинции Сычуань, расположенной на юге центральной части Китая, 6 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.

Землетрясение Martin Luff

По данным сейсмологов, землетрясение наблюдалось в городе Ибинь (более 4,5 млн жителей), расположенном на юге провинции. Эпицентр подземных толчков располагался на территории уезда Синвэнь, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров.

О пострадавших или разрушениях в Ибине информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи у берегов префектуры Фукусима в Японии.

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