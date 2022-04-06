Москва, 6 апреля, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Если власть не будет соответствовать волне народных ожиданий в связи с Украиной, она рухнет вместе со страной, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам политолога, в России сейчас поднялась очень мощная патриотическая волна, которая многократно перекрывает волну времен признания независимости Абхазии и Южной Осетии 2008 года или волны присоединения Крыма 2014 года.

«Она огромная. Но это волна ожиданий. Ну есть, черт возьми, еще специалисты в стране, которые понимают, чем чревато невыполнение перегретых ожиданий? Ожиданий вот этих общественных, которые нагреты до предела, и вдруг кажется, что они не будут выполнены. Это очень тяжелый процесс», — заявил Кургинян.

Он отметил, как только этот процесс возникнет, то в России не будет ни правых, ни левых, ни красных проектов, ни монархий, а будут американские вертолеты над расчлененной территорией. Однако те телодвижения элит в России, что мы сегодня наблюдаем в ходе переговоров вокруг Украины — это рефлексы «минималистов» и «обратимщиков».

То есть тех представителей элит, что желают минимизировать спецоперацию России на Украине (и ее последствия) во имя обратимости процессов вспять с дальнейшей целью подружиться вновь с Западом.

По его словам, уже совершенно ясно, что Запад приговорил Россию, и она ему не нужна, поэтому ни с кем договориться невозможно, но элите очень хочется, потому что ничего иного она не хочет и не умеет.