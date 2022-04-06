Кемерово, , 04:03 — REGNUM При газификации Кемеровской области должны быть учтены потребности территорий с особым налоговым режимом. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилёв.

Газификация домов Altai-republic.ru

«Кузбасс — стратегический регион. У нас действуют пять территорий с особым налоговым режимом — четыре ТОСЭР и особая экономическая зона «Кузбасс», — подчеркнул глава региона. — При газификации региона должны быть учтены все их потребности, наша задача — обеспечить проекты необходимыми мощностями. Развитие этих территорий повлияет на Сибирь и Дальний Восток».

Также он подчеркнул, что нужно учитывать необходимость дальнейшей газификации населённых пунктов.

Согласно официальным данным, до конца 2022 года планируется завершить проектно-изыскательские работы по межпоселковым газопроводам Кемеровского муниципального округа и двум распределительным газопроводам для газификации Прокопьевска.