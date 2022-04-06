Кемерово, , 03:53 — REGNUM Перед врачами Кемеровской области в 2022 году стоит задача увеличить число операций по пересадке внутренних органов. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Пересадка донорского органа Tiiu Sild

«В этом году перед врачами региона стоит задача значительно увеличить количество операций по пересадке печени, почек и сердца, — сказал Цивилёв во время расширенного заседания. — Это — спасённые жизни наших людей».

Он поручил подготовить программу развития трансплантологии с детальными проектами реализации по каждой клинике, где есть возможность проводить такие операции.