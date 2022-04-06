Москва, 6 апреля, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Россия готовится дать ответ на высылку своих дипломатов из европейских государств, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Зеркально или симметрично — это будет решаться в каждом конкретном случае. В любом случае ответ будет дан соответствующий», — приводит ее слова газета «Известия».

Захарова добавила, что число оставшихся сотрудников в российских посольствах и консульствах в Европе не разглашается по соображениям безопасности. При этом в ряде случаев в европейских странах высылали конкретных сотрудников российских дипмиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Португалия приняла решение выслать десять сотрудников посольства России. Им предписали покинуть страну в течение двух недель.