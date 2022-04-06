Петропавловск-Камчатский, , 03:49 — REGNUM Учеников и сотрудников всех школ в Камчатском крае эвакуировали после получения информации о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил журналистам источник в ГУ МЧС по региону.

Бомба Rafael Mizrahi

Это уже седьмая эвакуация в регионе после получения сообщения о минировании с начала января текущего года. Занятия второй смены в школах отменены, всего была эвакуирована 121 школа, действующая в Камчатском крае.

В настоящее время здания школ обследуются специалистами. Никаких взрывных устройство до сих пор не было найдено.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации учеников и сотрудников всех школ Камчатского края из-за полученном сообщении о минировании.

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