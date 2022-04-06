Лима, , 03:44 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо 5 апреля отменил введение в столице страны — Лиме комендантского часа. Об этом решении, принятом буквально «в последний момент» сообщает газетаEl Peruano, являющаяся официальным органом правительства.

Педро Кастильо Gob.pe

Своё заявление президент сделал в конгрессе, в ходе встречи с представителями парламента.

Педро Кастильо «Должен объявить, что с этого момента мы отменяем комендантский час, призываем народ Перу к спокойствию».

По его словам, правительство не может одобрять действия, выходящие за рамки конституционного права на протест, такие как блокирование дорог или нападение на частную собственность.

Накануне, 4 апреля, Кастильо обратился к гражданам страны, попросив их позволить ему управлять страной и дальше. Обращение прозвучало на фоне массовых протестов, блокад и беспорядков, вызванных повышением цен на топливо, и продолжающихся, несмотря на конструктивные переговоры правительства с лидерами профсоюзов перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 апреля президент Перу Педро Кастильо объявил о введении в Лиме и столичном округе Кальяо комендантского часа, действующего 5 апреля с 02:00 до 23:59.

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