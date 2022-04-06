Хуже пятой колонны. Кургинян о желающих договориться с Западом «вхожденцах»
Москва, 6 апреля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Главной проблемой текущего момента в России является не ход спецоперации (там все идет даже лучше, чем можно было представить), а люди, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Политолог отметил, главной проблемой сегодняшней России является ее элита, которая была заточена на вхождение в Запад и все 30 постсоветских лет только и занималась тем, что обеспечивала это вхождение. Но сегодня Запад объявил России войну на уничтожение, а борьбой с этим Западом занимаются все те же «вхожденцы», которые этого не хотят.
По его словам, сейчас в России нет прямых и исступленных «вхожденцев» в элите, потому что все они понимают, что входить-то и некуда в ситуации запрета Чайковского, Достоевского и всей русской культуры, но есть в нашей элите нечто совершенно иное.
Помимо «обратимщиков», согласно данному раскладу, есть «минималисты», потому что для того, чтобы сделать процесс обратимым, надо провести все действия на Украине по минимуму. И к этим категориям относятся огромные группы в обществе, которое в целом как народ восприняло этот резкий поворот, произошедший 24 февраля, резко положительно.