Москва, 6 апреля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Главной проблемой текущего момента в России является не ход спецоперации (там все идет даже лучше, чем можно было представить), а люди, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, главной проблемой сегодняшней России является ее элита, которая была заточена на вхождение в Запад и все 30 постсоветских лет только и занималась тем, что обеспечивала это вхождение. Но сегодня Запад объявил России войну на уничтожение, а борьбой с этим Западом занимаются все те же «вхожденцы», которые этого не хотят.

«Нельзя просто взять и тех людей, которые должны были обеспечить вхожденчество и жили вхожденчески, переориентировать, чтобы они жили прямо обратно. Они не могут и не хотят. У них другие рефлексы. Это все входило, входило, а потом оно все взяло и разорвалось. А теперь вот эти обрывки шевелятся», — заявил Кургинян.

По его словам, сейчас в России нет прямых и исступленных «вхожденцев» в элите, потому что все они понимают, что входить-то и некуда в ситуации запрета Чайковского, Достоевского и всей русской культуры, но есть в нашей элите нечто совершенно иное.

«Но у нас есть вместо таких линейных вхожденцев, которые притаились… я не называю это пятой колонной, во-первых, потому что это не пятая колонна, а во-вторых, потому что это хуже, чем пятая колонна… притаились люди, которые мечтают вернуться в это вхожденчество. Я их называю обратимщики, потому что это люди, которые мечтают, чтобы процесс на Украине был обратимым, чтобы все вернулось назад», — добавил политолог.

Помимо «обратимщиков», согласно данному раскладу, есть «минималисты», потому что для того, чтобы сделать процесс обратимым, надо провести все действия на Украине по минимуму. И к этим категориям относятся огромные группы в обществе, которое в целом как народ восприняло этот резкий поворот, произошедший 24 февраля, резко положительно.