Москва, 6 апреля, 2022, 03:44 — ИА Регнум. По итогам тендера, в рамках которого планировали выбрать подрядчика на реконструкцию локальных очистных сооружений города Троицка, сделка будет предложена единственному участнику. Таким образом, сам контракт планируется подписать по максимальной, стартовой цене — более 5,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Очистные сооружения

По данным из протокола, на момент проведения торгов на них поступила всего одна заявка. Её и решено было признать победителем. В протоколе данные второй стороны контракта не фигурируют, но в карточке в качестве участника указано АО «Группа компаний «ЕКС», ранее признанное победителем многомиллионного тендера на рекультивацию полигона «Талдомский».

Напомним, работы, заказчиком которых выступит департамент развития новых территорий Москвы, должны провести за 990 календарных дней. Аванс по контракту составит 30%.

Ранее крупные тендеры прошли по выбору подрядчиков для сферы водоснабжения городов Лабытнанги (2 млрд рублей) и Бикина (1,7 млрд рублей).