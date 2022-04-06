Вашингтон, 6 апреля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Минюст США самостоятельно решит вопрос о необходимости назначении спецпрокурора для проведения разбирательств по делу, связанному с Хантером Байденом, сыном американского президента Джозефа Байдена. Такое заявление сделал 5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Ben Stanfield Хантер Байден

Как пояснила Псаки, президент США никогда не обсуждал с минюст расследований, касающихся членов его семьи, об этом он заявлял ещё во время предвыборной кампании. В дальнейшем Байден собирается продолжать следовать данному принципу. После такого пояснения Псаки направила задавшего вопрос журналиста в минюст, чтобы там узнать, какие дальнейшие действия в связи с делом Хантера Байдена будут предприняты.

Кроме того, Псаки попросили уточнить, продолжает ли президент США настаивать на том, что он не обсуждал с сыном вопросы, касающиеся бизнеса. На вопрос Псаки ответила утвердительно.

Напомним, ряд американских СМИ опубликовал данные с ноутбука Хантера Байдена. Выяснилось, что сын президента США мог организовать встречу со своим отцом для украинской энергетической компании Burisma Holdings, в бытность его вице-президентом США. Сам Байден, когда был вице-президентом, то призывал уволить Виктора Шокина, генпрокурора Украины, который начал расследование дела касательно Burisma.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Конгрессе США начали расследование в отношении соцсетей, которые, по их мнению, ограничивают распространение новостей о переписке сына американского президента США Джозефа Байдена Хантера.