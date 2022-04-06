Южно-Сахалинск, , 03:20 — REGNUM На Сахалине пропал мужчина, который 4 апреля отправился на рыбалку в район села Стародубское Долинского района, на озеро Лебяжье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Поиски 23.mchs.gov.ru

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Сообщение о пропаже мужчина поступило спасателям 4 апреля.

В поисках были задействованы 6 человек и 3 единицы техники. Поисковые мероприятия 5 апреля не принесли результатов и будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Санкт-Петербурге чаще всего волонтёры искали людей с ментальными нарушениями — многие из них тяжело переносят межсезонье.