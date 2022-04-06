Южно-Сахалинск, , 03:14 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 6 апреля начался пожар в торговом центре «Холмы» по улице Зимы, сообщило astv.ru.

Пожар Pexels

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По информации областного агентства ГО, ЧС и ПБ возгорание началось на втором этаже здания в подсобном помещении. Предварительно известно, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В 09:21 по местному времени открытый огонь удалось ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание жилого дома произошло утром 5 апреля в деревне Михайловское Перемышльского района Калужской области.