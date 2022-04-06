Омск, 6 апреля, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Министерство культуры Омской области через суд обязало пользователя отремонтировать кровлю, помещения объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Жилой дом» по улице М. Жукова, 97 в Омске, а также осуществить ремонтно-реставрационные работы фасадов и обеспечить содержание объекта и прилегающей территории «в надлежащем техническом и благоустроенном состоянии». Ответчиком в деле выступала местная религиозная организация мусульман Омска имени Кожа Ахмета. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Помимо этого, ответчиков обязали разработать проект ремонтно-реставрационных работ фасадов, организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, её согласование. На все предписанные судом работы отводится шесть лет со дня вступления в силу решения суда.

Объект был поставлен на государственную охрану еще в 1991 году. В декабре 2016 года в отношении него было утверждено охранное обязательство.

Напомним, спор слушался с декабря 2021 года.