Вена, , 02:53 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что его страна будет высылать российских дипломатов при наличии предоставленных спецслужбами республики свидетельств о несоответствии их деятельности Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом он 5 апреля заявил в интервью телеканалу ORF2, комментируя массовую высылку российских дипломатов странами ЕС на фоне специальной военной операции России на Украине.

Александер Шалленберг © BMEIA. Gruber

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По словам Шалленберга, он стал первым руководителем внешнеполитического ведомства Австрии, два года назад объявившим российского дипломата персоной нон грата. И в нынешней ситуации он «определённо оставляет за собой право на этот шаг».

Александер Шалленберг «Я сделаю это снова, если будет необходимо. Мы тесно работаем с австрийскими службами».

Вместе с тем, отметил глава МИД, он не хотел бы необоснованной высылкой дипломатов мешать деятельности многих расположенных в Вене международных организаций, при которых работают российские миссии. К тому же такая мера может вызвать ответную высылку из России австрийских дипломатов, что лишит австрийское посольство возможности полноценно работать в Москве.

Александер Шалленберг «Но если станет необходимо, будут получены доказательства или конкретные свидетельства, что сотрудник какой-то российской дипломатической миссии не соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях, тогда я предприму конкретные шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне провокации украинских военных в Буче, ряд европейских стран объявил о высылке российских дипломатах, якобы занимающихся в этих странах работой на российские спецслужбы. В числе этих стран — Германия, Италия, Франция, Испания, Дания, Швеция, Эстония, Словения.

О высылке нескольких сотрудников миссии РФ при ЕС также объявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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