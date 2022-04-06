Санкт-Петербург, , 02:54 — REGNUM В ходе тендера, который провёл фонд защиты прав дольщиков Ленинградской области, определена подрядная организация для завершения строительства долгостроя — ЖК «Десяткино 2. 0». Контракт планируется подписать по максимальной цене — 1,997 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Долгострой Александр Мариинский © ИА REGNUM

Обязательство достроить жилой комплекс, первоначальный застройщик которого был обанкрочен три года назад, взялось ООО «Стройтренд». Работы планируется завершить за 22 месяца.

В едином госреестре, фирма-застройщик зарегистрирована с 2007 года. Прописана компания в Мытищах, имеет уставный капитал — более 24 млн рублей. Владельцы — Галина и Сергей Бутусовы.

Напомним, застройщику предстоит достроить во Всеволожском районе Ленобласти три корпуса. В одном из них, помимо жилья, планируются помещения обслуживания, в другом — амбулаторно-поликлиническое учреждение, а в третьем — встроенная аптека и раздаточный пункт молочной кухни.