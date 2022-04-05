Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 02:54 — ИА Регнум. В ходе тендера, который провёл фонд защиты прав дольщиков Ленинградской области, определена подрядная организация для завершения строительства долгостроя — ЖК «Десяткино 2. 0». Контракт планируется подписать по максимальной цене — 1,997 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Александр Мариинский ИА REGNUM Долгострой

Обязательство достроить жилой комплекс, первоначальный застройщик которого был обанкрочен три года назад, взялось ООО «Стройтренд». Работы планируется завершить за 22 месяца.

В едином госреестре фирма-застройщик зарегистрирована с 2007 года. Прописана компания в Мытищах, имеет уставный капитал — более 24 млн рублей. Владельцы — Галина и Сергей Бутусовы.

Напомним, застройщику предстоит достроить во Всеволожском районе Ленобласти три корпуса. В одном из них, помимо жилья, планируются помещения обслуживания, в другом — амбулаторно-поликлиническое учреждение, а в третьем — встроенная аптека и раздаточный пункт молочной кухни.