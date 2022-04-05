Лима, 6 апреля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Участники протестных акций в Перу попытались ворваться в здание конгресса страны, передает радиостанция RPP.

(сс) Federico Столица Перу — Лима

«Манифестанты столкнулись с полицией на проспекте Абанкай, когда пытались прорваться к конгрессу страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейским удалось остановить продвижение протестующих. Сведений о пострадавших в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов не приводилось.

Напомним, в Перу проходят демонстрации против роста цен на топливо. Повышение стоимости бензина и дизельного топлива связано с ростом цен на нефть, вызванным антироссийскими санкциями Запада. При этом из-за протестных акций президент Перу Педро Кастильо объявил о введении комендантского часа в столице страны.