Варшава, , 02:28 — REGNUM Количество британских военнослужащих, находящихся на территории Польши, увеличилось до 700. Об этом сообщил польский министр иностранных дел Збигнев Рау 5 апреля в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Британские солдаты Royal Navy

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Он отметил, что помимо тех солдат, которые уже давно дислоцированы в стране, за последние месяцы в республику прибыли бойцы морской пехоты, инженерных войск и подразделений, обеспечивающих работу системы противовоздушной обороны Sky Sabre.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Румынию прибыли четыре британских истребителя Eurofighter Typhoon. 2 апреля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Германия развернула в Литве свои зенитно-ракетные комплексы Ozelot.

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