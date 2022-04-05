Абуджа, 6 апреля, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Не менее 11 военнослужащих стали жертвами атаки, устроенной боевиками в штате Кадуна на севере Нигерии. Об этом 5 апреля сообщило издание Vanguard со ссылкой на свои источники.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Нападению подверглась военная база в районе Бирнин-Гвари. Боевики подъехали к ней на мотоциклах и начали обстрел из стрелкового оружия. Кроме того, нападавшие имели гранаты. Они сожгли три бронетранспортера, забрали оружие погибших, и ранили еще 19 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в штате Плато в центральной части Нигерии произошло нападение на участников культурного фестиваля. В результате инцидента погибли 10 человек и еще 19 пострадали.