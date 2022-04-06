6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:04 — REGNUM Сообщение французского министерства иностранных дел о том, что власти страны приняли решение выслать российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью Франции, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Французский добровольческий легион в ноябре 1941 г. (сс) Bundesarchiv, Bild 101I-141-1258-15

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»Макрон, тебе недолго на посту быть без ресурсов российских», — обращается Дмитрий П.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия французских властей выглядят странно, ведь агрессивные действия в сторону России идут параллельно с бесконечными телефонными разговорами лидеров двух стран.

«А на кой, Макрон, ты тогда Путину всё названиваешь-то? На месте нашего президента, я бы тебя на автоответчик переводил», — пишет Леся Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что дипломаты не могут нести никакой угрозы французскому государству, их высылка — это очевидный жест ненависти в сторону русских.

«Как в цивилизованной Европе могут допустить такие дипломатические провокации и откровенное хамство? Дипломаты — это посредники. Что это за подходы такие к дипломатии?» — не понимает Илья Н.

Часть людей полагает, что российским властям в ответ на это стоит пересмотреть необходимость нахождения на своей территории дипломатической миссии Франции.

«Пора бы выгнать посольство Франции из такого красивого памятника зодчества в подвал какой-нибудь хрущёвки. Какой смысл нам держать в таких зданиях бессмысленные дипмиссии агрессивных к России стран?» — задаётся вопросом Александр Б.

Дом купца Игумнова — резиденция Чрезвычайного и полномочного посла Франции в России

«МИД России следовало бы взять да и выгнать французских дипломатов из Российской Федерации. Тем не менее этого не делается. Наши власти смиренно наблюдают за истерикой европейских руководств. Не знаю, как правильно, но сердце подсказывает, что пора всех этих русофобов послать куда подальше», — написала Елена М.

Ряд пользователей указывает на то, что Франция активно содействует неонацистскому режиму Украины, поэтому отношения с такой страной нам не нужны.

«Франция защищает неонацистских ублюдков. Зеленский устроил геноцид в Буче, убил ради картинки столько людей! Тем не менее Франция, как и другие европейские страны, предпочитают дальше играть спектакль и грозить России пальчиком. Вести с ними дальнейшие дипломатические отношения — это не разумно», — поделилась своим мнением Мария И.

Нашлись и те, кто отмечают, что Франция ничего не делает для того, чтобы на Украине установился мир. Наоборот, Париж всё делает для того, чтобы конфликт продолжался.

«Серди неонацистов батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нашли присутствие французских легионеров. Макрону уже не нужны гуманитарные коридоры? Уже поздно вывозить своих французских вояк? А как он относится к тому, что его легионеры используют мирное население в качестве живого щита? Почему все взоры обращены к России, все её так активно ненавидят, а про зверства украинских преступников как будто говорить запрещено», — подозревает Надежда С.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Напомним, 4 апреля французское министерство иностранных дел сообщило о том, что власти страны приняли решение выслать российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью Франции.