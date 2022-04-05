Вашингтон, 6 апреля, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Заключение контракта США с Тайванем по обслуживанию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot одобрил американский Госдепартамент, 5 апреля сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Sivi Steys ЗРК Patriot

Стоимость договора составит $95 млн. В феврале Госдеп уже согласовывал подобную сделку на сумму $100 млн. Она предусматривала как предоставление Тайваню услуг по обслуживанию ЗРК Patriot, так и продажу острову оборудования для технической поддержки таких комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта министерство обороны Китая выразило протест США по поводу продажи Вашингтоном оружия Тайваню. Представитель ведомства У Цянь напомнил американским властям о том, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, а это исключает любое вмешательство извне.