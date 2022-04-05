Мехико, 6 апреля, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Важнейшая для Мексики туристическая отрасль полностью восстановится от последствий пандемии COVID-19 в 2023 году. Об этом со ссылкой на министра туризма Мигеля Торруко 5 апреля сообщает газета Jornada.

«Экспоконтент» Мексика

Мигеля Торруко «Это произойдёт в 2023 году, когда мы превысим показатели 2019 года».

По словам министра, глобальное падение туристического сектора составило 73%. При этом в странах-конкурентах туристический сектор потерял 84%, а в Мексике — всего 46%.

Мигель Торруко «Мы внедрили стратегии, которые позволили нам не удариться о землю, как другие братские страны».

В 2022 году в Мексике ожидают прибытия 40 млн иностранных туристов, что на 25,6% больше, чем в 2021 году.

Мигель Торруко «Вклад туризма в валовом внутреннем продукте (ВВП) в этом году составит 8,3%, всего на 0,3% меньше того, что наблюдалось в 2019 году… мы на правильном пути».

Минимум посещений страны иностранными туристами пришёлся на 2020 год, когда в Мексике побывали около 24,3 млн человек, на 46% меньше, чем в 2019 году.

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