Лондон, , 01:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи у берегов Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Smchealth.org

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 57,9774 градуса южной широты и 25,2582 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия располагался на глубине 31,69 километра. Сведений о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Японии. Его очаг находился в районе префектуры Фукусима на глубине 50 километров. Пострадавших не было.