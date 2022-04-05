Анкара, 6 апреля, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Посольство Турции в Киеве возобновило свою работу после временной эвакуации сотрудников дипмиссии в Черновцы, передает телеканал A Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Диппредставительство начнет полноценную работу со среды (6 апреля — прим. ИА REGNUM)», — говорится в заявлении.

Напомним, в начале марта посольство Турции в Киеве временно эвакуировали. Тогда сотрудников турецкой дипмиссии и дипломатов перевезли в украинский город Черновцы.