Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном провёл госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 5 апреля сообщил в своём заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Госдепа США в ходе беседы с лидерами Армении и Азербайджана отметил необходимость деэскалации. В беседе с Пашиняном Блинкен пояснил, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе. Беседуя с Алиевым, глава Госдепа призвал лидера Азербайджана к сдержанности, деэскалации и возобновлению дипломатических связей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что онлайн-встреча президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна состоялась 4 февраля при посредничестве французского президента Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

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