Москва, , 01:17 — REGNUM Россия доставила на Украину с начала специальной операции 8,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, а за последние сутки 449 тонн. Об этом 5 апреля заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 8 541,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 757 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки — семь в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 449 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания», — сказал он.

Кроме того, 130 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания будет роздано в рамках гуманитарных акций, которые проходят в Николаевской и Херсонской областях. Генерал-полковник добавил, что в России продолжают работать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения для приема беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил мнение, что в отдельных регионах Украины нужно организовать гуманитарные паузы.

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