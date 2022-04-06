Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вслед за госсекретарём США Энтони Блинкеным обвинила Китай в том, что тот в ситуации на Украине и, в частности, с украинской Бучей, находится на «неправильной стороне истории». Об этом она заявила 5 апреля в ходе регулярного брифинга.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Obamawhitehouse.archives.gov

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Псаки попросили прокомментировать слова постоянного представителя КНР при ООН Чжан Цзюня о том, что обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на подтверждённые факты, а также сообщения китайских СМИ о «фейковой» основе заявлений по Буче.

Джен Псаки «Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории».

Напомним, 3 марта украинские власти и западные СМИ заявили о массовом убийстве мирных жителей в городе Буча под Киевом и обвинили в этом российских военных. ВС России покинули город Буча ещё 30 марта, после этого выступали и мэр города, и ряд журналистов, его посетивших. Никто из них не сделал заявлений о десятках мертвецов, якобы лежащих на улицах. Кроме того, трупы не зафиксированы и на видео украинской полиции, которая входила в город 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности 5 апреля заявил, что новые «мерзкие провокации по типу Бучи, новые попытки очернить российских солдат» будут повторяться и дальше.

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