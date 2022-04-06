6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента США о том, что он не считает события в Буче геноцидом.

Тимур Кондратьев, , 08:02 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что события в киевском предместье Буча не являются «геноцидом», но, по его мнению, это является «военным преступлением», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Доминирование Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Как по мне, так рождение Байдена — это военное преступление», — отмечает Просто О.

Многие пользователи пришли к выводу, что события в украинском городе Буча, в котором якобы были убиты мирные жители, используются киевским режимом для информационной атаки на Россию, но даже американский президент считает, что пропагандистская машина Украины дала лишку.

«Байдену, конечно, виднее, он не понаслышке знает о военных преступлениях. Убийце виднее. Сам призывал убивать мирных жителей Белграда. Если Россия, по его мнению, геноцид не устраивала, значит, такого оно на самом деле и есть», — пишет Артём К.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский режим даже пальцем не пошевелил, чтобы собрать доказательства якобы имевших место преступлений.

«Хоть бы расследование какое провели перед тем, как осуждать. Наговорить, нарисовать и смонтировать много что можно… А что же не хотят созвать заседание ООН по просьбе нашего правительства, раз считают, что правы на все 100 процентов? Странная политика двойных стандартов. Фу, мерзость!» — написал Александр Щ.

Часть людей указывает на то, что сами вооружённые силы Украины каждый день совершают военные преступления и, по сути, производят акты геноцида против российского и украинского народов.

«А Байден не хочет высказаться по поводу использования украинскими силовиками мирного населения в качестве живого щита? Это разве не является преступлением против человечества? Или для американского президента украинский народ — не люди?» — задаётся вопросом Павел И.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Военное преступление — это всё то, что творят украинские нацисты все эти годы в Донбассе. И эти постановочные видео, и фото с Бучи в том числе! Причём на каждый их фейк есть разоблачения, вот только они никому не интересны, к сожалению. И при всём при этом столько в интернете просто жутчайших видео, как украинские военные над нашими солдатами зверски издеваются, ломают и простреливают им ноги, разрезают глотки, оставляя медленно истекать кровью, и всё это на камеру… Где эти видео, почему их на Западе не показывают?!» — интересуется Любовь М.

Ряд пользователей подозревает, что украинские неонацисты сами и устроили кровопролитие среди мирного населения Бучи.

«Украинские фейки — вот фактическое военное преступление. В Буче никто о трупах слыхом не слыхивал, когда российские войска отступили, до тех пор, пока туда не пришли нацики», — отмечает Мохнатый Ш.

Отдельные комментаторы отмечают, что США и их приспешники сами множество раз устраивали геноцид и военные преступления.

«Военное преступление — это в нарушение резолюции ООН бомбить Ирак, Сирию, Югославию. Военное преступление — это сбросить атомную бомбу на мирные Хиросиму и Нагасаки. Всё существование Байдена и Америки является преступлением», — указывает Мария Г.

Белград. Результат бомбардировок НАТО. Югославия. 1999

Напомним, 4 апреля президент США Джозеф Байден отказался считать события в киевском предместье Буча «геноцидом», но тем не менее назвал это «военным преступлением».