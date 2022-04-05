Вашингтон, 6 апреля, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Соединенные Штаты якобы не призывают к свержению действующей власти в России, однако считают российского лидера Владимира Путина якобы «военным преступником», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Джен Псаки

«Нет, нет, мы не призываем к смене режима. Это не было нашей политикой и таковой по-прежнему не является. Но опять же, мы считаем, что он военный преступник, которым должна заниматься международная система, оценивающая военные преступления», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель России при ООН Василий Небензя представил в Совбезе организации доказательства постановочного характера украинской провокации в городе Буча. Он добавил, что киевские власти продолжат создавать «мерзкие провокации» для очернения российских военнослужащих. Также Небензя обвинил Запад в постоянном нагнетании антироссийской пропаганды.