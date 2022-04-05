Вашингтон, 6 апреля, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Палата представителей американского штата Оклахома согласовала законопроект о запрете абортов в регионе, 5 апреля сообщило агентство Associated Press.

(сс) Caleb Long Государственный капитолий Оклахомы

В пользу этого шага проголосовали 70 законодателей, а против — 14. Палата представителей Оклахомы контролируется республиканцами. Ранее подобное решение принял сенат штата.

Документ будет направлен губернатору региона Кевину Ститту, пообещавшему подписать любой закон, который поддержат парламентарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта законодатели американского штата Кентукки одобрили законопроект о запрете абортов после пятнадцатой недели беременности.